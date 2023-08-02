«Серветт», «Маккаби» Хайфа, «Клаксвик» и «Копенгаген» вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Определились четыре участника третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Во втором раунде «Серветт» обыграл «Гент» (2:2, пенальти — 4:1), «Маккаби» из Хайфы оказался сильнее «Шерифа» (4:1 д.в), «Клаксвик» переиграл «Хеккен» (3:3, пенальти — 4:3), а «Копенгаген» разгромил «Брейдаблик» (6:3).

В следующем раунде квалификации ЛЧ «Серветт» сыграет с «Рейнджерс», «Маккаби» — со «Слованом» (Братислава), «Клаксвик» — с «Мольде», а «Копенгаген» — со «Спартой» (Прага).