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Сегодня, 23:00

«Серветт», «Маккаби» Хайфа, «Клаксвик» и «Копенгаген» вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Определились четыре участника третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Во втором раунде «Серветт» обыграл «Гент» (2:2, пенальти — 4:1), «Маккаби» из Хайфы оказался сильнее «Шерифа» (4:1 д.в), «Клаксвик» переиграл «Хеккен» (3:3, пенальти — 4:3), а «Копенгаген» разгромил «Брейдаблик» (6:3).

В следующем раунде квалификации ЛЧ «Серветт» сыграет с «Рейнджерс», «Маккаби» — со «Слованом» (Братислава), «Клаксвик» — с «Мольде», а «Копенгаген» — со «Спартой» (Прага).

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
02 авг, 20:00. Luminus Arena (Генк)
Генк
2:2
Серветт Ж
Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
02 авг, 20:00. Sammy Ofer (Хайфа)
Маккаби Хайфа
4:1
Шериф
Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
02 авг, 20:00. Bravida (Гетеборг)
Хеккен
3:3
Клаксвик
Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
02 авг, 21:00. Parken Stadium (Копенгаген)
Копенгаген
6:3
Брейдаблик

Лига чемпионов УЕФА
ФК Генк
ФК Копенгаген
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК Хеккен
ФК Шериф (Тирасполь)
ХК Серветт
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«Мольде» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов
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