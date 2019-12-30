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Сборная открытий Лиги чемпионов-2019. Кого не хватает?

18:26

Официальный сайт УЕФА представил сборную игроков-открытий турнира в 2019 году.

Критерия отбора было два:

1. Возраст — 24 года или младше;

2. Дебют в Лиге чемпионов в 2019 году либо существенный прорыв.

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2635917.html

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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