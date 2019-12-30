Сборная открытий Лиги чемпионов-2019. Кого не хватает?
18:26
Официальный сайт УЕФА представил сборную игроков-открытий турнира в 2019 году.
Критерия отбора было два:
1. Возраст — 24 года или младше;
2. Дебют в Лиге чемпионов в 2019 году либо существенный прорыв.
? Сборная открытий #ЛигаЧемпионов-2019 ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 30, 2019
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Подробнее ?? https://t.co/z5hNSAycYE pic.twitter.com/vkQCtbcbzk
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2635917.html
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