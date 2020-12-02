Рыбус: «Сделаем все, чтобы сыграть хороший матч против «Баварии» и взять очки»

Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус подвел итоги матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:3).

«Ощущаем злость, все расстроены из-за того, что хотели победить, но не получилось. Думаю, первый тайм мы проспали — соперник забил два гола. Потом было тяжело отыгрываться, но пошли вперед. Немного поменяли схему, игра стала лучше, забили гол, но, к сожалению, сразу «Зальцбург» забил третий. Потом уже всем было тяжело собраться и доиграть этот матч.

Как игра показала, думали, что были готовы, но на поле не получалось. Не знаю, проблема в схеме или в чем-то другом. Даже нет слов. В первом тайме мы как будто не вышли на поле, много теряли мяч на своей половине, давали сопернику возможность создавать голевые моменты.

Конечно, мы должны были обыгрывать «Зальцбург». Второй тайм и первый матч в Австрии показал, что с ними можно играть. Но вчера что-то не сработало, нужно проанализировать матч и посмотреть, какие ошибки мы делали. Но два гола точно сами себе точно привезли. Конечно, верить нужно до конца, пока есть возможность, будем делать все, чтобы сыграть хороший матч против «Баварии» и взять очки», — сказал Рыбус в интервью клубной пресс-службе.

«Локомотив» после пяти матчей занимает четвертое место в группе A, имея в активе три очка. Заключительный матч московская команда проведет 9 декабря против «Баварии».