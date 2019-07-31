"Русенборг" обыграл БАТЭ и вышел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

"Русенборг" дома одержал победу над БАТЭ (2:0) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В составе норвежского клуба отличились нападающие Александр Седерлунд и Поль Андре Хелланн.

По сумме двух матчей "Русенбург" прошел в следующую стадию турнира (общий счет – 3:2).

В составе БАТЭ 87 минут на поле провел полузащитник Станислав Драгун, ранее выступавший за "Крылья Советов", "Динамо" и "Оренбург".

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд

"Русенборг" (Норвегия) – "БАТЭ" (Белоруссия) – 2:0 (0:0)

Голы: Хелланн, 73 – с пенальти (1:0). Седерлунд, 85 (2:0).

Судья: Ди Белло (Италия).

31 июля. Тронхейм. Стадион "Леркендаль".

Первая встреча: 1:2

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