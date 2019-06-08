Россию могут исключить из "новой" Лиги чемпионов

Представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо опасается, что новый проект Лиги чемпионов поставит под вопрос участие российских клубов в турнире, информируют "Известия". Ранее Ассоциация европейских футбольных клубов (ECA) представила измененный формат ЛЧ, который может начать действовать с сезона-2024/25.

ЕСА хочет сделать Лигу чемпионов закрытым турниром без принципа квалификации. В этом соревновании будут принимать участие клубы, которые добились успехов в прошлых сезонах. Матчи хотят перенести на выходные. Будет четыре группы (вместо восьми сейчас) по восемь команд. Таким образом, количество игр на групповом турнире станет больше. ​

​Отметим, что проект новой ЛЧ был составлен президентом Ассоциации европейских клубов и владельцем "Ювентуса" Андреа Аньелли.

– В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Франции, – приводят слова Серехидо "Известия". – Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов. Все просто.

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