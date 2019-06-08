Россию могут исключить из "новой" Лиги чемпионов

Представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо опасается, что новый проект Лиги чемпионов поставит под вопрос участие российских клубов в турнире, информируют "Известия". Ранее Ассоциация европейских футбольных клубов (ECA) представила измененный формат ЛЧ, который может начать действовать с сезона-2024/25.
ЕСА хочет сделать Лигу чемпионов закрытым турниром без принципа квалификации. В этом соревновании будут принимать участие клубы, которые добились успехов в прошлых сезонах. Матчи хотят перенести на выходные. Будет четыре группы (вместо восьми сейчас) по восемь команд. Таким образом, количество игр на групповом турнире станет больше.
Отметим, что проект новой ЛЧ был составлен президентом Ассоциации европейских клубов и владельцем "Ювентуса" Андреа Аньелли.
– В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Франции, – приводят слова Серехидо "Известия". – Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов. Все просто.