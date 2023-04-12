Родри: «Игра в обороне стала залогом успеха»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал победу над «Баварией» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы прекрасно сыграли и добились превосходного результата. Считаю, что сегодня игра в обороне стала залогом успеха. Мы блестяще играли в защите и понимали, как можно их наказать. Первый гол в Лиге чемпионов — особенный момент для меня», — цитирует пресс-служба УЕФА Родри.

Ответный матч состоится в Мюнхене через неделю, 19 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.