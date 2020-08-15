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Рио Фердинанд: «Месси собирается и дальше сидеть без титулов?»

08:12
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Бывшый защитник «Манчестер Юнайтед», эксперт BT Sport Рио Фердинанд поделился мнением о поражении «Барселоны» от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

— Вопрос в том, о чем думает Месси, о чем он будет думать, возвращаясь домой? Мы увидели уровень «Барселоны» по сравнению с другими командами Европы. Это вопрос, над которым стоит задуматься, — приводит Goal.com слова Фердинанда. — Есть ли у Лионеля время сидеть и ждать? Время в футболе скоротечно. Как Месси собирается сохранять влияние в важных матчах? Или он собирается и дальше сидеть без титулов?

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