Райан Гиггз: "В финале Лиги чемпионов-1999 я должен был играть в центре"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз рассказал о небольшой обиде на главного тренера команды Алекса Фергюсона после финала Лиги чемпионов-1999. В решающем матче "МЮ" победил "Баварию" 2:1, сам Гиггз критически оценивал свою игру. Финал из-за дисквалификации пропускали сразу два основных центральных полузащитника команды - Пол Скоулз и Рой Кин. В результате Фергюсон выпустил Ники Батта и переместил справа в центральную зону Дэвида Бекхэма. На правом фланге вышел Гиггз, а его место слева занял Йеспер Блумквист.

- Не думаю, что я говорил это раньше, но мне казалось, что это я должен был играть в центре, - цитирует Daily Mail Гиггза. - Выбор был между мной и Бексом, и мне казалось, что я мог добиться большего. Я думал: "Я нахожусь на неправильной позиции".

Но это не оправдание. Мы знали, что можем войти в историю или провалиться, и за десять минут до конца я думал, что все кончено. Это был кошмар.