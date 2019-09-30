«ПСЖ» прилетел на матч с «Галатасараем»
17:40
«ПСЖ» в своем официальном Twitter поделился фотографиями прибытия игроков клуба в Стамбул на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Галатасараем».
Матч «Галатасарай» — «ПСЖ» состоится 1 октября в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
??? ??? #GSPSG— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 30, 2019
?? #AllezParis pic.twitter.com/0nYjwsuVAK
Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр