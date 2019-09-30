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«ПСЖ» прилетел на матч с «Галатасараем»

17:40
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«ПСЖ» в своем официальном Twitter поделился фотографиями прибытия игроков клуба в Стамбул на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Галатасараем».

Матч «Галатасарай» — «ПСЖ» состоится 1 октября в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Галатасарай — ПСЖ

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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