«ПСЖ» прилетел на матч с «Галатасараем»

«ПСЖ» в своем официальном Twitter поделился фотографиями прибытия игроков клуба в Стамбул на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Галатасараем».

Матч «Галатасарай» — «ПСЖ» состоится 1 октября в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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