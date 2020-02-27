Провал Лэмпарда, Зидан vs Гвардьола, неудачи команд Месси и Роналду. Евролайв «СЭ»

В четверг в 15:00 на YouTube-канале «СЭ» журналисты «СЭ» Дмитрий Зеленов и Наталья Юрина обсудят последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Темы эфира:

— Провал молодой команды Лэмпарда;

— «Бавария» — теневой фаворит Лиги чемпионов;

— Катеначчо Гаттузо притормозило Месси и «Барселону»;

— Зидан vs Гвардьола: почему Мадрид рано сбрасывать со счетов;

— Беспомощность «Ювентуса» и Роналду в Лионе.

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