Провал Лэмпарда, Зидан vs Гвардьола, неудачи команд Месси и Роналду. Евролайв «СЭ»
14:29
В четверг в 15:00 на YouTube-канале «СЭ» журналисты «СЭ» Дмитрий Зеленов и Наталья Юрина обсудят последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Темы эфира:
— Провал молодой команды Лэмпарда;
— «Бавария» — теневой фаворит Лиги чемпионов;
— Катеначчо Гаттузо притормозило Месси и «Барселону»;
— Зидан vs Гвардьола: почему Мадрид рано сбрасывать со счетов;
— Беспомощность «Ювентуса» и Роналду в Лионе.
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