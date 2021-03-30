Левандовски пропустит оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» из-за травмы колена

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски выбыл на четыре недели из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба из Мюнхена 30 марта.

В ходе медицинского обследования у Левандовски было выявлено растяжение связок правого колена. Таким образом, польский футболист не сможет принять участие в обоих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», которые пройдут 7 и 13 апреля.

Левандовски был заменкн во втором тайме матча 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со сборной Андорры (3:0). Позже стало известно, что форвард пропустит матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Англии из-за повреждения колена и вернется в расположение «Баварии».