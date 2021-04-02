Верратти сдал положительный тест на ковид и не сыграет против «Баварии» в ЛЧ
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный Twitter «ПСЖ».
«Последний ПЦР-тест на коронавирус у Марко Верратти оказался положительным. Поэтому он будет соблюдать изоляцию и подчиняться соответствующему санитарному протоколу», - говорится в сообщении.
В результате, Верратти не сможет сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии», который состоится 7 апреля.
В текущем сезоне 28-летний итальянец провел 26 матчей за «ПСЖ», в которых отметился 2 результативными передачами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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