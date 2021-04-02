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Верратти сдал положительный тест на ковид и не сыграет против «Баварии» в ЛЧ

20:10
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный Twitter «ПСЖ».

«Последний ПЦР-тест на коронавирус у Марко Верратти оказался положительным. Поэтому он будет соблюдать изоляцию и подчиняться соответствующему санитарному протоколу», - говорится в сообщении.

В результате, Верратти не сможет сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии», который состоится 7 апреля.

В текущем сезоне 28-летний итальянец провел 26 матчей за «ПСЖ», в которых отметился 2 результативными передачами.

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