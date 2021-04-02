Верратти сдал положительный тест на ковид и не сыграет против «Баварии» в ЛЧ

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный Twitter «ПСЖ».

«Последний ПЦР-тест на коронавирус у Марко Верратти оказался положительным. Поэтому он будет соблюдать изоляцию и подчиняться соответствующему санитарному протоколу», - говорится в сообщении.

Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Marco Verratti est confirm? positif. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire appropri?. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 2, 2021

В результате, Верратти не сможет сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии», который состоится 7 апреля.

В текущем сезоне 28-летний итальянец провел 26 матчей за «ПСЖ», в которых отметился 2 результативными передачами.