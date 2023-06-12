Орещук: «Гвардиола — тренер номер один в мире, Анчелотти сейчас чуть ниже»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о победе «Манчестер Сити» над «Интером» в финале Лиги чемпионов (1:0).

— Вы ожидали такого исхода матча?

— Честно говоря, я думал, что дело дойдет до серии пенальти. Кто бы там оказался сильнее — другая история. Такой результат меня не удивил, — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Орещука.

— Гвардиола лучший практикующий тренер мира на данный момент?

— На данный момент сто процентов он номер один.

— Карло Анчелотти ставите на одну полку с ним? Или чуть ниже?

— На сегодняшний день чуть ниже. В целом по титулам и регалиям они находятся на одном уровне. Анчелотти — другого плана специалист. Тот же Гвардиола перед переездом в Германию пожил там и подучил язык, почувствовал менталитет это страны. Он как бы идет от истоков, формирует свою философию.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов, победив в финале турнира «Интер» со счетом 1:0. Команда сделала требл, одержав победы в АПЛ, Кубке Англии и ЛЧ. Гвардиола возглавляет «горожан» с 2016 года.