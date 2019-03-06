"МЮ" открыл счет в матче с "ПСЖ" на 2-й минуте. Шикарный гол забил Лукаку

"Манчестер Юнайтед" открыл счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" на 2-й минуте. Манкунианцы воспользовались ошибкой Юлиана Дракслера, который отдавал передачу назад. Мяч подхватил нападающий Ромелу Лукаку, опередивший защитника Тьягу Силву. Бельгиец вошел в штрафную, обвел голкипера и пробил в пустые ворота.

Первая игра между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан.