Молодежка «Локомотива» забила «Ювентусу» почти с нулевого угла. Видео

«Локомотив» открыл счет в матче Юношеской лиги УЕФА против «Ювентуса». Ударом почти с нулевого угла забил полузащитник Максим Петров. После первого тайма «Локо» ведет со счетом 1:0.

? Максим Петров открыл счет после розыгрыша стандарта.



? #ЮвентусЛоко в Юношеской лиге УЕФА прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР

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