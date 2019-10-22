Молодежка «Локомотива» забила «Ювентусу» почти с нулевого угла. Видео
15:51
«Локомотив» открыл счет в матче Юношеской лиги УЕФА против «Ювентуса». Ударом почти с нулевого угла забил полузащитник Максим Петров. После первого тайма «Локо» ведет со счетом 1:0.
? Максим Петров открыл счет после розыгрыша стандарта.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 22, 2019
? #ЮвентусЛоко в Юношеской лиге УЕФА прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
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