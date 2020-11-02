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Мешков получил назначение на матч «Зальцбург» — «Бавария»

08:40
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Российский арбитр Виталий Мешков будет работать на матче 3-го тура Лиги чемпионов между «Зальцбургом» и «Баварией». Встреча пройдет 3 ноября в Австрии и начнется в 23:00 мск.

Мешков назначен ассистентом видеопомощника рефери. Главным арбитром матча стал голландец Данни Маккели, помогать ему будут соотечественники Марио Дикс и Хессел Стеегстра. Четвертым арбитром встречи стал итальянец Даниэле Довери, его соотечественник Массимилиано Иррати стал видеопомощником рефери.

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