Российский арбитр Виталий Мешков будет работать на матче 3-го тура Лиги чемпионов между «Зальцбургом» и «Баварией». Встреча пройдет 3 ноября в Австрии и начнется в 23:00 мск.

Мешков назначен ассистентом видеопомощника рефери. Главным арбитром матча стал голландец Данни Маккели, помогать ему будут соотечественники Марио Дикс и Хессел Стеегстра. Четвертым арбитром встречи стал итальянец Даниэле Довери, его соотечественник Массимилиано Иррати стал видеопомощником рефери.