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Сегодня, 10:25

Мбаппе поблагодарил болельщиков за поддержку в матче «ПСЖ» с «Реалом»

Виктория Кравченко

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поблагодарил болельщиков команды за поддержку в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0).

«Мы знаем, болельщики не слишком довольны нашей игрой в последние недели. У них были на то причины. Мы должны уважать это, но сегодня у нас не было ощущения, что они были против нас. Они поддерживали нас весь матч. Мы были этому очень рады», — цитирует Мбаппе официальный сайт УЕФА.

В победном матче парижан с «Реалом» единственный гол забил Килиан Мбаппе на 94 минуте.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами пройдет в Мадриде 9 марта.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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