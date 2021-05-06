Маунт стал первым за 10 лет англичанином, забившим в полуфинале Лиги чемпионов

Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт отметился голом в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала». Как сообщает пресс-служба УЕФА, он стал первым с 2011 года англичанином, забивавшим в полуфинале.

Тогда, в 2011 году, голом в полуфинале Лиги чемпионов отметился Уэйн Руни.