Маунт стал первым за 10 лет англичанином, забившим в полуфинале Лиги чемпионов
03:22
Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт отметился голом в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала». Как сообщает пресс-служба УЕФА, он стал первым с 2011 года англичанином, забивавшим в полуфинале.
Тогда, в 2011 году, голом в полуфинале Лиги чемпионов отметился Уэйн Руни.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029496--chelsea-vs-real-madrid/
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