Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Маунт стал первым за 10 лет англичанином, забившим в полуфинале Лиги чемпионов

03:22
Теги:

Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт отметился голом в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала». Как сообщает пресс-служба УЕФА, он стал первым с 2011 года англичанином, забивавшим в полуфинале.

Тогда, в 2011 году, голом в полуфинале Лиги чемпионов отметился Уэйн Руни.

Челси — Реал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029496--chelsea-vs-real-madrid/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Рейнджерс» и «Вашингтон» устроили драку на 1-й секунде матча. Видео
Шесть хоккеистов покинули состав сборной России перед ЧМ-2021
Юниорский ЧМ-2021, 1/2 финала: расписание и результаты матчей, Финляндия — Россия
Мутант на лыжне. У этого спортсмена-оленевода допинг был в крови

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд