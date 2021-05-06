Вернер сорвал голос во время празднования победы над «Реалом»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер после победы над «Реалом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил, что его команда была очень хороша. Также он признался, что бурно праздновал выход в финал.

«Мы бурно отмечали успех в раздевалке. Последние 10 минут только и делали, что праздновали победу. Я сорвал голос — так сильно мы кричали. То что нам удалось сделать сегодня — невероятно. Мы не так много владели мячом, но контролировали игру, темп и в целом отлично сыграли против команды, у которой игроки мирового класса на каждой позиции. У нас молодая команда, но не глупая — мы не совершаем простых ошибок. Сегодня мы были очень, очень хороши», — цитирует пресс-служба УЕФА Вернера.