Голы Махреза, Бензема, Маркиньюса и Маунта претендуют на звание лучшего в 1/2 финала Лиги чемпионов
02:54
УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.
На звание автора лучшего гола претендуют Рияд Махрез («Манчестер Сити»), Карим Бензема («Реал»), Маркиньюс («ПСЖ») и Мейсон Маунт («Челси»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Читайте также
Свежие инсайды КХЛ. Почему все бегут из «Авангарда» и «Ак Барса»? Кого «Динамо» нашло в тройку к Шипачеву?
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю