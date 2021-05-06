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Голы Махреза, Бензема, Маркиньюса и Маунта претендуют на звание лучшего в 1/2 финала Лиги чемпионов

02:54
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УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.

На звание автора лучшего гола претендуют Рияд Махрез («Манчестер Сити»), Карим Бензема («Реал»), Маркиньюс («ПСЖ») и Мейсон Маунт («Челси»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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