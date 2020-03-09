Полиция Парижа заявила о том, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия Д» (первый матч — 1:2) пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавируса.

— В связи с рекомендациями по мерам безопасности из-за эпидемии префект полиции Парижа принял решение провести матч «ПСЖ» — «Боруссия Д» без болельщиков, — говорится в заявлении полиции Парижа.

#Coronavirus | En application des mesures annonc?es en conseil de d?fense hier soir, le pr?fet de Police a d?cid? que le match #PSGBVB se d?roulera ? huis clos. pic.twitter.com/arwKhKE81f — Pr?fecture de Police (@prefpolice) March 9, 2020

Матч «ПСЖ» — «Боруссия Д» состоится в среду, 11 марта, начало — в 23.00 по московскому времени.