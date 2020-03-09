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Матч 1/8 финала «ПСЖ» — «Боруссия Д» пройдет без зрителей

14:04
"Парк де Пренс". Фото Reuters
"Парк де Пренс". Фото Reuters
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Полиция Парижа заявила о том, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия Д» (первый матч — 1:2) пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавируса.

— В связи с рекомендациями по мерам безопасности из-за эпидемии префект полиции Парижа принял решение провести матч «ПСЖ» — «Боруссия Д» без болельщиков, — говорится в заявлении полиции Парижа.

Матч «ПСЖ» — «Боруссия Д» состоится в среду, 11 марта, начало — в 23.00 по московскому времени.

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