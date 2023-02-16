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Мане успеет набрать форму к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Садио Мане успеет набрать форму к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», сообщает Bild.

Возвращение сенегальца в общую группу ожидается в ближайшие дни — не позднее 20 февраля.

Он будет готов сыграть против «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 8 марта.

В текущем сезоне сенегалец сыграл за мюнхенцев 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.

Садио Мане
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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