Мане успеет набрать форму к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ»

Нападающий «Баварии» Садио Мане успеет набрать форму к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», сообщает Bild.

Возвращение сенегальца в общую группу ожидается в ближайшие дни — не позднее 20 февраля.

Он будет готов сыграть против «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 8 марта.

В текущем сезоне сенегалец сыграл за мюнхенцев 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.