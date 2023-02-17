Россия занимает 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия занимает 23-е место в обновленной таблице коэффициентов УЕФА, сообщает пресс-служба организации.

А активе России 21,882 балла за пять последних сезонов. Причем в графе «набранные очки» за сезон-2022/23 у России пока стоит прочерк.

Ранее пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявила, что Россия получит очки в таблице коэффициентов по итогам сезона-2022/23.

Отмечается, что в мужском футболе Россия получит 4,333 очка, в женском — 1,750 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия — 103,284 балла

2. Испания — 89,284

3. Германия — 79,731

4. Италия — 72, 497

5. Франция — 59,997...

23. Россия — 21,882