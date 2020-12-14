Лига чемпионов: корзины и условия жеребьевки 1/8 финала

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало — в 14.00 по московскому времени.

В жеребьевке примут восемь победителей групп (сеяные) и восемь обладателей вторых мест (несеяные).

Сеяные команды проводят ответные матчи дома. В 1/8 финала не могут встретиться команды из одной группы или представители одной ассоциации. О других ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные — на 9, 10, 16 и 17 марта. Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала состоится 19 марта.

Сеяные: «Бавария» (Германия, группа A), «Реал» (Испания, B), «Манчестер Сити» (Англия, C), «Ливерпуль» (Англия, D), «Челси» (Англия, Е), «Боруссия» Дортмунд (Германия, F), «Ювентус» (Италия, G), «ПСЖ» (Франция, H).

Несеяные: «Атлетико» (Испания, A), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия, B), «Порту» (Португалия, C), «Аталанта» (Италия, D), «Севилья» (Испания, Е), «Лацио» (Италия, F), «Барселона» (Испания, G), «Лейпциг» (Германия, H).