Лахиялов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Баварии»

Полузащитник и президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов прокомментировал поражение «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии» (0:2).

«Думаю, ни у кого сомнений не возникло, что «Бавария» заслуженно прошла в следующий этап. И по первому, и по второму матчу она была целостнее и сильнее. Видно, что «ПСЖ» пока не готов решать большие задачи. Если посмотреть на скамейку запасных «Баварии», то видно, что она может себе позволить держать на ней даже таких футболистов, как Мане, Сане и Гнабри. А в «ПСЖ» таких игроков на скамейке нет, и тренеру некем было усилить команду и перевернуть ход матча. У нас в народе часто так говорят: сколько ишака ни наряжай, он никогда конем не станет. Это как раз подходит к «ПСЖ». Сколько бы денег они ни вкладывали в клуб, как бы ни усиливались, что бы они ни делали, пока «ПСЖ» на топ-уровень выйти не может, и сейчас не видно, за счет чего они могут этого добиться. Я думаю, основная причина — это, конечно, частая смена тренеров, она ни к чему хорошему не приводит», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

Он также отметил португальские клубы.

«Несмотря на то, что ежегодно такие клубы, как «Бенфика» и «Порту», продают своих лидеров за сотни миллионов долларов в ведущие клубы Европы, они по-прежнему находят молодые дарования и мало что воспитывают их, но еще и продают потом за большие деньги. Эти команды ежегодно участвуют в Лиге чемпионов не только на групповом этапе, но и стараются проходить в плей-офф, как можно дальше, как можно выше, что заслуживает уважения», — добавил Лахиялов.

«Бавария» одержала победу над «ПСЖ» в ответном матче со счетом 2:0, забитыми мячами в составе немецкой команды отметились Эрик Шупо-Мотинг и Серж Гнабри. Первая игра закончилась победой мюнхенцев 1:0.