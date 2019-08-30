Криштиану Роналду: «Надеюсь, что «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил надежду, что его команда выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне. Однако, по его словам, сделать это будет трудно.

В группе с «Ювентусом» сыграют «Локомотив», «Атлетико» и «Байер».

— Надеюсь, что «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне, — цитирует Роналду пресс-служба УЕФА. — Однако это самый сложный турнир, и фавориты здесь не всегда выигрывают.

Посмотрите, как «Барселона» пропустила четыре гола на «Энфилде». Все думали, что мы победим «Аякс», но мы не смогли. То же самое с «Реалом». Этот турнир очень сложно выиграть. Надеюсь, что это будет наш год.