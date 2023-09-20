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Сегодня, 05:17

Клозе: «Во втором тайме «Боруссии» очень не повезло»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе прокомментировал поражение дортмундской «Боруссии» от «ПСЖ» (0:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Во втором тайме «Боруссии» очень не повезло. Но исход встречи был решен уже в первом тайме, когда они отдали много мячей сопернику», — цитирует пресс-служба УЕФА Клозе.

Парижская командра набрала 3 очка и возглавила группу F. «Боруссия» идет на последней строчке — 0 очков.

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Мирослав Клозе
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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