Розе: «Лейпциг» уверенно обороняется и хорошо действует впереди»

Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе прокомментировал победу над «Янг Бойз» (3:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мне очень нравится, как мы справлялись с трудностями в последние несколько недель. Мы играли без нашего капитана и без Ольмо. Мы уверенно обороняемся и хорошо действуем впереди. Эти победы очень помогают дождаться момента, когда все вернутся в строй», — цитирует пресс-служба УЕФА Розе.

«Лейпциг» делит с «Манчестер Сити» первое место в группе G (по 3 очка).