Киберфутболисты «Локомотива» и «Байера» сыграли вничью

Перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Байер» — «Локомотив» киберфутболисты клубов сыграли в FIFA 19. Роберт «Ufenok77» Фахретдинов и Марвин «B04_M4RV» Хинц не выявили победителя — 3:3. У красно-зеленых забили виртуальные Антон Миранчук, Эдер и Рифат Жемалетдинов.

В матче футбольных команд «Локомотив» выиграл у «Байера» (2:1). Голы забили Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов.

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