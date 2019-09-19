Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Киберфутболисты «Локомотива» и «Байера» сыграли вничью

01:17
Теги:

Перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Байер» — «Локомотив» киберфутболисты клубов сыграли в FIFA 19. Роберт «Ufenok77» Фахретдинов и Марвин «B04_M4RV» Хинц не выявили победителя — 3:3. У красно-зеленых забили виртуальные Антон Миранчук, Эдер и Рифат Жемалетдинов.

В матче футбольных команд «Локомотив» выиграл у «Байера» (2:1). Голы забили Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов.

Байер — Локомотив

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир