Киберфутболисты «Локомотива» и «Байера» сыграли вничью
Перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Байер» — «Локомотив» киберфутболисты клубов сыграли в FIFA 19. Роберт «Ufenok77» Фахретдинов и Марвин «B04_M4RV» Хинц не выявили победителя — 3:3. У красно-зеленых забили виртуальные Антон Миранчук, Эдер и Рифат Жемалетдинов.
В матче футбольных команд «Локомотив» выиграл у «Байера» (2:1). Голы забили Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов.
Киберфутбольный матч Байер — Локо в рамках #UCL завершился со счетом 3-3. Красно-зелёные голы забили Ан.Миранчук, Эдер и Жема? Ждём немцев в гости на ответный матч?? Если хотите два матча (PS4 и XboxOne) пишите в комментах? Danke @b04esports @b04_m4rv ?? You are the cool??
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