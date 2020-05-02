Карло Анчелотти: «Милан» 2005 года был сильнее, чем в 2003 и 2007 году»

Бывший главный тренер «Милана» Карло Анчелотти вспомнил о поражении от «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов-2004/05. «Красно-черные» к перерыву вели со счетом 3:0, но пропустили три гола в начале второго тайма, после чего уступили по пенальти. Однако, по мнению Анчелотти, тот состав команды был сильнее, чем в 2003 и 2007 году, когда «Милан» выиграл турнир.

— Технически команда 2007 года была хуже, чем команда 2005 года, которая остается лучшей командой с лучшими показателями в финале, — цитирует Football Italia Анчелотти. — Команда 2005 года была лучше и чем команда 2003-го. В 2007 году у нас была невероятная мотивация. Мы выиграли за счет мотивации, а не качества.

Я пересматривал финал в Стамбуле 10 лет спустя. Мы играли хорошо также в дополнительное время. Каррагер говорил, что они больше не могли держаться и хотели дотянуть до пенальти.