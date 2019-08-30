Кантона процитировал Шекспира на жеребьевке Лиги чемпионов

Экс-нападающий сборной Франции? и «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона на церемонии жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов получил награду президента УЕФА, которая вручается за выдающиеся достижения, высочайший профессионализм и образцовые личные качества. После получения приза, 54-летний француз процитировал «Короля Лира» Уильяма Шекспира и произнес впечатляющую благодарственную речь.

— Мы для богов — то же самое, что мухи для шаловливых мальчиков: они убивают нас ради забавы, — сказал Кантона. — Вскоре наука не только сможет бросить вызов старению клеток, наука остановит старение, и поэтому мы станем... только несчастные случаи, преступления и войны все равно убьют нас. И, к сожалению, количество преступлений и войн увеличится. Я люблю футбол. Спасибо.