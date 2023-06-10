Канчельскис: «В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Интер»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, за какую команду будет болеть в финале Лиги чемпионов.

«Будем болеть и переживать за «Интер». А как вы хотели? В Манчестере я знаю только одну команду — «Манчестер Юнайтед». Естественно, все говорят, что «Манчестер Сити» фаворит. А «Интер» что, не команда? Или они не могут играть в футбол? Они вышли в финал. И с одной стороны, даже хорошо, что в «Интере» не видят фаворита. Помните, в 1994 году был финал Лиги чемпионов «Милан» — «Барселона», который завершился со счетом 4:0 в пользу итальянского клуба. А «Барселона» при Кройффе была сумасшедшей, там были хорошие футболисты. «Барселону» тоже все считали фаворитом, а фаворит проиграли. Давайте дождемся финала и посмотрим. Я считаю, что шансы 50/50», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Финал между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером» в рамках Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле. Начало — в 22.00 по московскому времени.