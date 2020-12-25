Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко в резкой форме прокомментировал скандал в матче Лиги чемпионов «Истанбул» — «ПСЖ» (1:5). Тренер стамбульцев Пьер Вебо обвинил резервного арбитра в расизме, после этого команды ушли с поля, а встреча была доиграна на следующий день.

— Как он должен был сказать? Несколько белых сидят и один черный, — сказал Калиниченко в интервью YouTube-каналу «Футбольный хейт». — Как он должен был сказать? «Парень с длинным носом»? Могло это быстро произойти? Чтобы не пришлось смотреть в протокол и минут 15 искать Пьера Вебо. Если на румынском языке цвет «черный» как «негро» звучит?! Он лоханулся, не надо было допускать двусмысленности. Но в определении парня, кем бы он ни был, нет ничего страшного. Это было бы определение его, чем он отличается от других. Если бы у него были уши большие, он бы сказал: «Этот ушастый парень». Если у этого парня комплекс насчет ушей, это проблема ушастого парня, а не всего человечества! И мы в следующий раз будем сидеть на коленях из-за ущемления ушастых парней? Ну что за бред! Это просто упрощение определения, без оскорблений.

Эта история гипертрофирована! Ребята, которые цепляются за любой повод обидеться, они найдут этот повод! Если б даже ничего не сказал и ему показали желтую, он бы сказал: «Это потому что я черный! Вы мне показали карточку, потому что я черный!» Я не собираюсь это понимать. Нельзя обидеть человека с белой кожей, назвав его белым? Почему можно обидеть человека, идентифицируя его, как темного среди белых, «темный»? Почему они обижаются на то, какие они есть?! Я же не назвал его «черной обезьяной»! Он не обидится на «обезьяну», он обидится на «черного»!

В борьбе с расизмом победил как раз расизм. Самые большие расисты — это те, кто с расизмом борется. Они постоянно кусают свой хвост. Они больше всего против себя озлобляют тех, кто лоялен был. Я лоялен был, но меня бесит эта ситуация.