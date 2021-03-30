Изменения в формате Лиги чемпионов должны утвердить в апреле

УЕФА планировал в среду, 31 марта, провести собрание исполнительного комитета относительно утверждения изменения формата Лиги чемпионов с сезона-2024/25. Однако на данный момент его отменили из-за разногласий между УЕФА и Ассоциацией европейских клубов (ECA) по поводу принадлежности коммерческих прав, утверждает The Athletic 30 марта.

Ожидается, что теперь любые официальные решения будут приняты 19 апреля.

Согласно новому формату Лиги чемпионов, число участников самого престижного клубного турнира Европы может увеличиться с 32 до 36, при этом распределение команд на группы предлагается упразднить, вместо этого турнир будет играться по швейцарской системе. Таким образом, каждый клуб сыграет минимум по 10 матчей с различными соперниками (по 5 дома и на выезде), после чего будет сформирована турнирная таблица. Первые восемь клубов выйдут в 1/8 финала напрямую, остальные восемь мест разыграют команды, занявшие места с девятого по 24-е.