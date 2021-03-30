Оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Порту» пройдут в Испании
16:09
Оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов между португальским «Порту» и лондонским «Челси» пройдут в испанской Севилье, сообщает 30 марта Twitter португальского клуба.
Встречи проведут на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 7 и 13 апреля.
Такое решение было принято из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Ранее английские клубы уже проводили свои матчи плей-офф еврокубков на нейтральном поле из-за угрозы распространения новых штаммов коронавирусной инфекции.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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