Оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Порту» пройдут в Испании

Оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов между португальским «Порту» и лондонским «Челси» пройдут в испанской Севилье, сообщает 30 марта Twitter португальского клуба.

Встречи проведут на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 7 и 13 апреля.

Такое решение было принято из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее английские клубы уже проводили свои матчи плей-офф еврокубков на нейтральном поле из-за угрозы распространения новых штаммов коронавирусной инфекции.