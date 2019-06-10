Хави признался, что "Рубин" ассоциируется у него с холодом и обороной

Экс-полузащитник "Барселоны", а ныне главный тренер катарского "Аль-Садда" Хави Эрнандес вспомнил об оборонительной тактике "Рубина" в матчах группового турнира Лиги чемпионов 2009 года. Об этом 39-летний испанец рассказал на Youtube-канале "Красава".

В 2009-м "Рубин" на выезде (стадион "Камп Ноу") обыграл "Барселону" со счетом 2:1, а в Казани сыграл в нулевую ничью с сине-гранатовыми.

– Матчи с "Рубином" в Лиге чемпионов? Помню дикий холод и их команду, которая играла только от обороны. Тренер Бердыев играл в две линии по пять игроков, с нами так никогда никто не играл. Тем более мы дома проиграли, а на выезде сыграли вничью. У нас практически не было моментов, они закрыли все зоны, – сказал Хави.

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