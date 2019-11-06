Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус», который проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».

В перерыве диктор сообщил о присутствии Хабиба на игре. Фанатская трибуна освистала Нурмагомедова, а вот болельщики, которые находятся на центральных секторах, встретили объявление диктора аплодисментами.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ювентус».