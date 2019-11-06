Хабиб пришел на матч «Локо» — «Ювентус». Фанатская трибуна его освистала, центральная — аплодировала
21:59
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус», который проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».
В перерыве диктор сообщил о присутствии Хабиба на игре. Фанатская трибуна освистала Нурмагомедова, а вот болельщики, которые находятся на центральных секторах, встретили объявление диктора аплодисментами.
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ювентус».
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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