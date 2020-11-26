Гол Ракитича «Краснодару» — претендент на звание лучшего в 4-м туре Лиги чемпионов
10:16
Пресс-служба УЕФА объявила список голов, претендующих на звание лучших по итогам 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
В список вошли мячи Ивана Ракитича («Севилья») в ворота «Краснодара», Джейдона Санчо («Боруссия» Дортмунд) в матче с «Брюгге», Бруну Фернандеша («Манчестер Юнайтед») в игре с «Истанбулом» и Райана Гравенберха («Аякс») в ворота «Мидтьюлланда».
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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