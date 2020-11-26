Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Гол Ракитича «Краснодару» — претендент на звание лучшего в 4-м туре Лиги чемпионов

10:16
Иван Ракитич. Фото Instagram
Иван Ракитич. Фото Instagram
Теги:

Пресс-служба УЕФА объявила список голов, претендующих на звание лучших по итогам 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

В список вошли мячи Ивана Ракитича («Севилья») в ворота «Краснодара», Джейдона Санчо («Боруссия» Дортмунд) в матче с «Брюгге», Бруну Фернандеша («Манчестер Юнайтед») в игре с «Истанбулом» и Райана Гравенберха («Аякс») в ворота «Мидтьюлланда».

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир