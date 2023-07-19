«Ференцварош» Черчесова проигрывает фарерскому клубу со счетом 0:3 после первого тайма матча отбора Лиги чемпионов

«Ференцварош» уступает «Клаксвику» (Фарерские острова) после первого тайма ответного матча первого отборочного раунда Лиги чемпионов — 0:3.

Игра проходит в Будапеште. Дублем за фарерский клуб отметился Арни Фредериксберг. Еще один гол на счету Люка Касси.

Первая игра между командами завершилась вничью — 0:0.

В прошлом сезоне «Ференварош» под руководством российского тренера Станислава Черчесова дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Байеру» (0:2; 0:2).