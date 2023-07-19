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Сегодня, 20:05

«Ференцварош» Черчесова проигрывает фарерскому клубу со счетом 0:3 после первого тайма матча отбора Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ференцварош» уступает «Клаксвику» (Фарерские острова) после первого тайма ответного матча первого отборочного раунда Лиги чемпионов — 0:3.

Игра проходит в Будапеште. Дублем за фарерский клуб отметился Арни Фредериксберг. Еще один гол на счету Люка Касси.

Первая игра между командами завершилась вничью — 0:0.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
19 июл, 19:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
0:3
Клаксвик

В прошлом сезоне «Ференварош» под руководством российского тренера Станислава Черчесова дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Байеру» (0:2; 0:2).

Станислав Черчесов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ференцварош
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