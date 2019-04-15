Эрнесто Вальверде: "Барселона" забила "МЮ" на выезде, но это еще ничего не гарантирует"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", который состоится завтра, 16 апреля. Начало – в 22.00 по московскому времени.

​– Мы надеемся выйти в полуфинал, но нам противостоит серьезный оппонент, – цитирует Вальверде пресс-служба УЕФА. – Результаты "МЮ" в Лиге чемпионов говорят сами за себя – они выиграли три из четырех гостевых матчей. "Ювентусу" и "Пари Сен-Жермен" манкунианцы забивали победные мячи на последних минутах.

Ни в коем случае нельзя играть так, чтобы на каждый созданный нами опасный момент "Юнайтед" отвечал своим. Если давать англичанам свободное пространство, то вас быстро накажут. Да, мы смогли забить на выезде, но это еще ничего не гарантирует. Нельзя думать, что у нас есть преимущество – это было бы очень глупо.

Первая встреча между "Барселоной" и "МЮ" завершилась победой каталонского клуба со счетом 1:0.