Эмилио Бутрагеньо: "Я еще помню тот "Наполи" с Марадоной"

Директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой команде достался "Наполи", отметил, что мадридцам предстоит непростой матч на "Сан Паоло". По словам бывшего футболиста, он помнит атмосферу на этом стадионе, когда там играл Диего Марадона.

- Мы проводим первый матч дома, - приводит пресс-служба УЕФА слова Бутрагеньо. - В нем мы должны получить хороший результат, потому что в ответном поединке будет невероятная атмосфера. Я помню, как играл на "Сан Паоло" в 1987 году, когда еще Марадона был там. Это будет очень сложная игра.