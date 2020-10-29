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Дортмундская «Боруссия» хочет подать жалобу на «Зенит» из-за болельщиков на матче

22:26
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Дортмундская «Боруссия» после матча Лиги чемпионов против «Зенита» намерена подать жалобу в УЕФА, сообщает NRZ со ссылкой на Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

По сведениям источника, немецкий клуб уверяет, что на стадионе присутствовали фанаты петербуржцев, хотя по правилам матч должен был проходить без зрителей. Сообщается, что один мужчина стоял в месте, отведенном для прессы.

В «Боруссии» считают, что «Зенит» сделал аккредитации на матч для нескольких болельщиков.

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