«Барселона» без Месси разгромила киевское «Динамо», Брэйтуэйт сделал дубль

«Барселона» разгромила киевское «Динамо» в четвертом туре группового турнира Лиги чемпионов — 4:0. В составе каталонцев дубль оформил Мартин Брэйтуэйт. «Барса» играла без ряда ведущих футболистов, включая капитана и лучшего бомбардира Лионеля Месси.

«Барселона» выиграла все четыре матча группового турнира и досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала.

Лига чемпионов

Группа G

«Динамо» (Украина) — «Барселона» (Испания) — 0:4 (0:0)

Голы: Дест, 52 (0:1). Брэйтуэйт, 57 (0:2). Брэйтуэйт, 70 — с пенальти (0:3). Гризманн, 90+2 (0:4).

«Динамо»: Бущан, Караваев (Попов, 59), Кендзера, Миколенко, Забарный, Гармаш (Андриевский, 59), Буяльский, де Пена (Супряга, 70), Вербич, Шапаренко (Леднев, 71), Шепелев (Бэлуцэ, 83).

«Барселона»: тер Штеген, Лангле (Жорди Альба, 65), Фирпо, Мингеса, Дест, Пьянич (Пуч, 65), Коутинью (Гризманн, 65), Аленья, Брэйтуэйт, Тринкан (де ла Фуэнте, 83), Педри (Фернандес, 73).

Предупреждения: Пьянич, 16. Попов, 70.

Судья: Юг (Словения).

24 ноября. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».