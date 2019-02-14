Ди Мария и Дзаньоло – в команде недели 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную недели первых четырех матчей 1/8 финала турнира Лиги чемпионов. Команда сформирована на основе очков, набранных Fantasy Football.
Полностью состав команды выглядит следующим образом: Юго Ллорис ("Тоттенхэм", 8 очков) – Ян Фертонген ("Тоттенхэм", 15 очков), Преснель Кимпембе ("ПСЖ", 11 очков), Серж Орье ("Тоттенхэм", 8 очков) – Анхель Ди Мария ("ПСЖ", 9 очков), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм", 6 очков), Николо Дзаньоло ("Рома", 12 очков), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм", 8 очков) – Карим Бензема ("Реал", 6 очков), Эдин Джеко ("Рома", 8 очков), Кильян Мбаппе ("ПСЖ", 6 очков).
Команда недели Fantasy Football подъехала! 👏– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 14 февраля 2019 г.
👕👕👕👕👕 из "Тоттенхэма"
👕👕👕 из "ПСЖ"
👕👕 из "Ромы"
👕 из "Реала"
Кого-то незаслуженно забыли?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/R2Su8W1GTN