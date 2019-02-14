16:31 | Футбол — Лига чемпионов

Ди Мария и Дзаньоло – в команде недели 1/8 финала Лиги чемпионов

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УЕФА опубликовал символическую сборную недели первых четырех матчей 1/8 финала турнира Лиги чемпионов. Команда сформирована на основе очков, набранных Fantasy Football.

Полностью состав команды выглядит следующим образом: Юго Ллорис ("Тоттенхэм", 8 очков) – Ян Фертонген ("Тоттенхэм", 15 очков), Преснель Кимпембе ("ПСЖ", 11 очков), Серж Орье ("Тоттенхэм", 8 очков) – Анхель Ди Мария ("ПСЖ", 9 очков), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм", 6 очков), Николо Дзаньоло ("Рома", 12 очков), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм", 8 очков) – Карим Бензема ("Реал", 6 очков), Эдин Джеко ("Рома", 8 очков), Кильян Мбаппе ("ПСЖ", 6 очков).

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