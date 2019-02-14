Ди Мария и Дзаньоло – в команде недели 1/8 финала Лиги чемпионов

Команда недели Fantasy Football подъехала! 👏



👕👕👕👕👕 из "Тоттенхэма"

👕👕👕 из "ПСЖ"

👕👕 из "Ромы"

👕 из "Реала"



Кого-то незаслуженно забыли?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/R2Su8W1GTN