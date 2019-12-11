Дэйли Блинд: «У «Валенсии» было всего два хороших момента»

Защитник «Аякса» Дэйли Блинд расстроен поражением от «Валенсии» (0:1) в матче Лиги чемпионов. Этот результат отправил амстердамцев в Лигу Европы.

— У «Валенсии» было всего два хороших момента. В одном из них она забила, а в другом нас выручил вратарь. Больше мы ничего ей не позволили, — цитирует официальный сайт УЕФА Блинда. — Это печальный исход, потому что нам не хватило всего одного гола. Мы бились, потому что очень этого хотели. Болельщики нас отлично поддерживали. Но ничего не получилось. Я чувствую, что мы заслуживаем большего, потому что в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов отыграли очень хорошо.