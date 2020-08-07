Дембеле может сыграть с «Наполи»

Нападающий Усман Дембеле сможет помочь «Барселоне» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи», сообщает Mundo Deportivo. В четверг 23-летний француз, который не появлялся на поле с ноября 2019 года из-за травм, вернулся к тренировкам в общей группе.

Матч «Барселона» — «Наполи» в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов (первый матч — 1:1) пройдет в субботу, 8 августа, начало — в 22.00 по московскому времени.