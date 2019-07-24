ЧФР обыграл "Маккаби" в 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов

ЧФР переиграл "Маккаби" в матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 1:0. Единственный гол встречи забил Биллель Омрани.
Ответная игра пройдет 30 июля в Тель-Авиве.
В другом матче дня "Ференцварош" обыграл "Валлетту" - 3:1.
Лига чемпионов
2-й отборочный раунд
ЧФР (Румыния) - "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - 1:0 (1:0)
Гол: Омрани, 22.
Судья: Санчес Мартинес (Испания).
24 июля. Клуж-Напока. Стадион "Dr. Constantin Radulescu".
Лига чемпионов
2-й отборочный раунд
"Ференцварош" (Венгрия) - "Валлетта" (Мальта) - 3:1 (2:0)
Голы: Бонелло, 19 - в свои ворота (1:0). Ланцафаме, 36 - с пенальти (2:0). Ланцафаме, 59 (3:0). Юри, 85 (3:1).
Удаление: Борг (Валлетта), 90+4.
Судья: Петреску (Румыния).
24 июля. Будапешт. Стадион "Групама Арена".
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