ЧФР обыграл "Маккаби" в 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов

ЧФР переиграл "Маккаби" в матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 1:0. Единственный гол встречи забил Биллель Омрани.

Ответная игра пройдет 30 июля в Тель-Авиве.

В другом матче дня "Ференцварош" обыграл "Валлетту" - 3:1.

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд

ЧФР (Румыния) - "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - 1:0 (1:0)

Гол: Омрани, 22.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

24 июля. Клуж-Напока. Стадион "Dr. Constantin Radulescu".

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд

"Ференцварош" (Венгрия) - "Валлетта" (Мальта) - 3:1 (2:0)

Голы: Бонелло, 19 - в свои ворота (1:0). Ланцафаме, 36 - с пенальти (2:0). Ланцафаме, 59 (3:0). Юри, 85 (3:1).

Удаление: Борг (Валлетта), 90+4.

Судья: Петреску (Румыния).

24 июля. Будапешт. Стадион "Групама Арена".