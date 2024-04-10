Черышев назвал фаворита в матче четвертьфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной».

«ПСЖ» — «Барселона» — очень сложный матч. Да, «Барселона» находится вверху турнирной таблицы. Да, иногда показывает хороший квалифицированный футбол, но у футболистов «ПСЖ» есть класс исполнения на завершающей стадии, как у Мбаппе и других игроков. Сейчас «ПСЖ» опасно играет в атаке. Это серьезный соперник. Поэтому у подопечных Энрике больше шансов пройти в следующую стадию Лиги чемпионов», — сказал Черышев ODDS.ru.

В среду, 10 апреля, «ПСЖ» на своем поле примет «Барселону» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 22:00 мск.