CAS рассмотрит апелляцию «Манчестер Сити» на дисквалификацию от УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона начиная со следующего (то есть с сезона-2020/21). Однако горожане подали протест в Спортивный арбитражный суд на это решение.

Заседания по этому вопросу в Лозанне назначены на 8, 9 и 10 июня, сообщает пресс-служба CAS.

Интересы «Манчестер Сити» в CAS будет представлять королевский адвокат Дэвид Пэннику. Он известен тем, что дважды откладывал выход Великобритании из ЕС, участвуя в процессе против правительства страны.

Английский клуб столкнулся с санкциями, так как допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая свои спонсорские доходы в отчетах 2012 и 2016 годов. «Горожане» также выплатят штраф в размере 30 миллионов евро.