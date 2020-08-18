Бывший клуб Черчесова с экс-игроком «Краснодара» вышел во второй раунд Лиги чемпионов
22:02
«Легия» победила «Линфилд» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. Бывший клуб Станислава Черчесова вывел на поле с капитанской повязкой Артур Енджейчик, экс-защитник «Краснодара». Ворота команды защищал 40-летний Артур Боруц.
Соперник «Легии» по второму раунду определится в противостоянии «Арарата-Армении» и «Омонии».
Лига чемпионов
1-й отборочный раунд
«Легия» (Польша) — «Линфилд» (Северная Ирландия) — 1:0 (0:0)
Гол: Канте Мартинес, 82.
Удаление: Миллар, 75.
Судья: Лафорж (Бельгия).
18 августа. Варшава. Стадион «Пепси Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2020-2021/qualify/-1/
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