Бывший клуб Черчесова с экс-игроком «Краснодара» вышел во второй раунд Лиги чемпионов

«Легия» победила «Линфилд» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. Бывший клуб Станислава Черчесова вывел на поле с капитанской повязкой Артур Енджейчик, экс-защитник «Краснодара». Ворота команды защищал 40-летний Артур Боруц.

Соперник «Легии» по второму раунду определится в противостоянии «Арарата-Армении» и «Омонии».

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

«Легия» (Польша) — «Линфилд» (Северная Ирландия) — 1:0 (0:0)

Гол: Канте Мартинес, 82.

Удаление: Миллар, 75.

Судья: Лафорж (Бельгия).

18 августа. Варшава. Стадион «Пепси Арена».